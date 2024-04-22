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Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi mask
Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi
Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi

Baba Saim Kurt, oğlunun yarım saat önce telefonla konuştuktan sonra yaşanan kaza sonrasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Astsubay Kurt'un isteği üzerine bir yıl önce babasına "Ölürsem cenazemi köyüme buraya gömün" dediği belirtildi.

Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi

Kurt'un cenazesi için Bağtepe Mezarlığı'nda düzenlenen törende, baba Saim Kurt'un sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta durduğu görüldü. Cenaze namazının ardından Halil Kurt, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Vatan için son nöbet: Astsubay kurt, köyünde toprağa verildi

Anne Ayşe Kurt ise gözyaşları içinde, "Senin cenazen mi gelecekti" diyerek acısını ifade etti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Kurt, üç çocuk babası olarak geride derin bir iz bırakarak sonsuzluğa uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 22:13 - Gündem

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