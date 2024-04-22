"Fide Bizden Üretim Sizden" projesi kapsamında 2 milyon fide ücretsiz dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Fide Bizden Üretim Sizden" projesi çerçevesinde seralarda üretilen 2 milyon biber, domates ve patlıcan fideleri çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Dağıtım programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra çeşitli kamu kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Sulanabilir tarım arazileriyle Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olan Şanlıurfa'da, çiftçilere destek olmak amacıyla büyükşehir belediyesi tarafından hayata geçirilen projede 2 milyon adet biber, patlıcan ve domates fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan seralarda yetiştirilen fidelerin dağıtımı, Akçakale yolu üzerinde gerçekleştirildi. Dağıtım programında çiftçilerle bir araya gelen Başkan Gülpınar, çiftçilere fideleri dağıttı ve çiftçilerle sohbet etti.

Başkan Gülpınar, çiftçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, tarımın içerisinden gelen biri olarak projenin çiftçilerle buluşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın tarım potansiyelini dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını ve tarımda marka şehir olma hedeflerini vurguladı.

Projenin devamı niteliğinde yeni projelerin de olacağını belirten Gülpınar, devlette liyakatin ve devamlılığın esas olduğunu vurgulayarak, gelecek günlerde belediyenin yeniden yapılanmış halini ilk meclis toplantısında sunacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise projenin çiftçiler için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Dağıtılan fideleri alan çiftçiler de desteklerinden dolayı Başkan Gülpınar'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı