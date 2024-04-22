Aranan 420 kişi yakalandı

Kars’ta haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 420 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Kars’ta 01-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda; hakkında 5 yıl hapis cezası olan 185, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2 ve diğer suçlardan aranan 227 olmak üzere toplam 420 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Güvenlik güçlerinin aranan şahsılara yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.