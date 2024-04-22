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Battalgazi Devlet Hastanesi’nde 23 Nisan kutlaması

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Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi çocuk servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nde 23 Nisan kutlaması mask
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Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi çocuk servisinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi çocuk servisinde Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan, yöneticiler ve personeller ile bir etkinlik yapıldı.

Battalgazi Devlet Hastanesi’nde 23 Nisan kutlaması

Konuya ilişkin açıklama yapılan açıklamada,

“Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi, yöneticileri ve tüm personeliyle birlikte hastanemiz çocuk servisinde TBMM'nin kuruluşunun 104.yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel yurdu bize emanet eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını en içten dileklerimle kutluyoruz”

denildi. 
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22 Nis 2024 - 21:59 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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