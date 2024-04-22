Balık avı yasakları fiyatları artırıyor

Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan gırgır ve trol av yasağı, balık çeşitliliğinde azalmaya ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Diyarbakır'daki balık satıcıları, av yasağının etkilerini değerlendirerek, yasakla birlikte balık çeşitliliğinde azalma yaşandığını belirtiyor. Azalan çeşitliliğin fiyatlara ve tüketicinin alım gücüne yansıdığını ifade eden satıcılar, örneğin istavritin kilosunun yasağın öncesinde 90 TL iken şu an 200 TL'ye kadar çıktığını söylüyorlar.

Bu sürecin, balık akımının güçlenmesine kadar devam edeceğini ifade eden satıcılar, tezgahlarının balıksız kalmayacağını ancak fiyatlarda artışın devam edebileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı