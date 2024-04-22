Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurulan araçta 27 bin 412 adet sentetik ecza bulundu.

Ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait 100 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö. (39) ve A.B. (38) gözaltına alındı ve polisteki sorgulamalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı