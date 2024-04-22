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Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama

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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurulan araçta 27 bin 412 adet sentetik ecza bulundu.

Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama mask
Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama
Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama
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Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde durdurulan araçta 27 bin 412 adet sentetik ecza bulundu.

Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama

Ayrıca, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait 100 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama

Olayla ilgili M.Ö. (39) ve A.B. (38) gözaltına alındı ve polisteki sorgulamalarının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren şüpheliler tutuklandı.

Sentetik ecza ve Osmanlı dönemine ait sikke operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 21:45 - Gündem

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