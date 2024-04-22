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Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi

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Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Sanat Sokağı’nda halka açık konser verdi. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak şeflik yaptı. Bir ortaokul öğrencisi askerlerle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı.

Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi mask
Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi
Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bando Komutanlığı, Sanat Sokağı’nda halka açık konser verdi. Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak şeflik yaptı. Bir ortaokul öğrencisi askerlerle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı.

Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi

Konsere Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve eşi Nurdan Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Silopi İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bando ekibince Sanat Sokağı’nda marşlar ve Türk sanat müziği konseri sunuldu.

Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi

Bando şefinin daveti üzerine öğrenciler sahneye çıkarak şeflik yaptı. Cudi Ortaokulu öğrencisi Abdulselam Tatlı ise askerlerle birlikte Çanakkale türküsünü seslendirdi. Konseri dinleyen öğrenciler de türküye eşlik ederek alkışladı. 

Malatya Bandosu Şırnak’ta çocuklarla Çanakkale türküsünü söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 21:39 - Gündem

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