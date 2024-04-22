Darende’de Cumhuriyet’in tanığı okul 100 yılık emektar geleceğe ışık olacak

Malatya’nın Darende ilçesinde, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde ilk açılan okul olma özelliği taşıyan Cumhuriyet İlkokulu’nun Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi için proje çalışmaları sürüyor. Aslında 10 yıl önce başlatılan proje son 5 yıldır bir şey yapılmadığı için yapımı tamamlanamadı. Şimdilerde Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt’un ilgi ve desteğiyle Kent Müzesi Projesine teşhir tanzim uygulaması yapılacağı bildirildi.

Malatya’nın Darende ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarihi ve doğal güzelliklere ilgi gösteriyor. Öz değerlerine sahip çıkılmaya çalışılan Darende’nin tarihi ve doğal güzelliklerine bir yenisi daha ekleniyor. 1923 yılında ilk açılan Cumhuriyet İlkokulu başlatılan projeyle Malatya’nın 2’nci kent müzesi olmaya hazırlanıyor. Darende Kent Müzesi için merak edilen detaylar haberimizde…

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE İLK AÇILAN OKUL

Darende Cumhuriyet İlkokulu’nun Kent Müzesi olması için tercih edilme sebeplerini söyleyen Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Malatya Temsilcisi Bekir Sözen,

"Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Darende’nin sahip olduğu potansiyelini yurt genelinde ve uluslararası düzeyde tanıtmak, aynı zamanda ilçenin tarihi ve kültürel güzelliklerini değerlendirmek için açılan; kültür, turizm açısından katkılar sağlayacağını düşündüğümüz kültür ve tabiat varlıklarından olan, 1923’te Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde ilk açılan okul Darende Cumhuriyet İlkokulu’ydu. Bu okula restorasyon yapılarak kent müzesine dönüştürülmesi ilçenin görsel tarihi değerini artıracaktır. Aynı zamanda turizm arz kaynaklarımız içerisine eklenerek kültürümüzün ve değerlerimizin geleceğe taşınması noktasında önemli eser ortaya çıkartılacaktır”

şeklinde konuştu.

TARİHİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIYACAK

Bekir Sözen, Kent Müzesi Projesiyle tarihin geçmiş izlerinin geleceğe taşınacağını şu şekilde anlattı:

“Tarihi, doğal ve kültürel zenginliklere sahip bölgemizde kalkınmanın sağlanması için önemli bir fırsattı. Bu yolla sosyal-ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkı sunacak yatırımları gerçekleştirmek istiyoruz. Yıpranan ve unutmaya yüz tutmuş tarihi varlığımız olan ve 1923 yılında açılan Darende Cumhuriyet İlkokulu binası, bölgenin gelişimine uygun restore edilerek, bölgede kültür, turizm yenilenerek yaşatılmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla açıldı. Ayrıca Darende’nin tarihi bilinci ve kültürel benliğin yaşatılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak çocuk ve gençlerin geçmiş ve gelecekle, öz değerleriyle bütünleşmelerini sağlamak, farkındalık düzeylerinin artırılmasına katkı yapacak tarihi yapıyı restore ederek Kent Müzesi’ni ilçemize kazandırmaya çalışıyoruz.”

“İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU AZALTMAK İSTİYORUZ”

Darende’nin turizminde istenilen hedefe ulaşmak için Kent Müzesi Projesi çalışmalarına başlanıldığını söyleyen Sözen,

“Darende’de var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgemizin tarihi ve kültür değeri olan Cumhuriyet İlkokulu’nun restorasyon çalışmaları ile kent müzesine dönüştürüp turizm sektörüne etkin katılımını sağlamak istiyoruz. Turizm tüketicilerinin ilgi alanlarına göre seçenek sunmak, turizm sektörü adına büyük yatırımların yapılmasına katkı sağlamak, turistlik yöre ve ilçelerde gelişmişlik farkını en aza indirmek, ilçemize gelen yerli ve yabancı turist sayısını ve bölgede konaklama süresini artırmak, restorasyon projesi ile pek çok tescilli tarihi eserlerin tanıtılması amacıyla çabalıyoruz. Böylelikle yöredeki sektör yatırımlarının önünü açmak, işsizliği ve yoksulluğu azaltmayı da istiyoruz”

diye konuştu.

KERPİÇ PANSİYON PROJESİ

Sözen, son olarak kent müzesiyle etkisiz duruma düşecek olan kerpiç konak için de projelere başlanıldığı belirtilerek,

“Binlerce öğrenciyi mezun ettikten sonra yenisinin yapılmasıyla etkisiz duruma düşen Cumhuriyet İlkokulu binasının hemen altında yer alan kerpiç Darende Konağı ve İdaresi, ÇEKÜL Vakfı, Tarihi Kentler Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile mal sahiplerinin iş birliğiyle bir turizm merkezi oluşturmaya hedefledik. Aynı zamanda kerpiç pansiyon olarak projelendirilen Mehmet Başaran Evinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle restorasyonuna başlanıldı. Şu anda restorasyon inşaatı halinde ve yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.