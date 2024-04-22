- Asayiş

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, N.M. yönetimindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 02 ABY 106 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
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Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, N.M. yönetimindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 02 ABY 106 plakalı motosiklet çarpıştı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan R.C. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 21:06 - Asayiş

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