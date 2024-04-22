Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında, N.M. yönetimindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 02 ABY 106 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan R.C. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı