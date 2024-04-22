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Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi

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ABD'de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi mask
Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi
Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi
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ABD'de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Taktaş'ın cenazesi, hava yoluyla getirilerek dün Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi. Mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti ve Türk asıllı ABD vatandaşı olan kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 21:01 - Asayiş

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