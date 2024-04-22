Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş toprağa verildi

ABD'de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Taktaş'ın cenazesi, hava yoluyla getirilerek dün Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi. Mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia etti ve Türk asıllı ABD vatandaşı olan kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı