Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla belirlenen kişi ve adreslere yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, iki araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara ve 44 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada faturasız olduğu belirlenen 933 adet karekodu bulunmayan ilaç bulundu.

Ayrıca bir şahsın üzerinde sikke ve tarihi objeler, başka bir şahsın ise gümrük kaçağı olduğu düşünülen 70 adet kulaklık ve 16 adet şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı