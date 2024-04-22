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Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı mask
Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
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Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla belirlenen kişi ve adreslere yönelik operasyonlar düzenledi.

Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, iki araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 610 paket sigara ve 44 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bir evde yapılan aramada faturasız olduğu belirlenen 933 adet karekodu bulunmayan ilaç bulundu.

Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Ayrıca bir şahsın üzerinde sikke ve tarihi objeler, başka bir şahsın ise gümrük kaçağı olduğu düşünülen 70 adet kulaklık ve 16 adet şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 20:34 - Gündem

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