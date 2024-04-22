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Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Viyadük üstünde meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile 112 Acil Servis'e ait ambulans çarpıştı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı mask
Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Viyadük üstünde meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile 112 Acil Servis'e ait ambulans çarpıştı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü Ebubekir Yılmaz ile ambulansta bulunan sağlık personeli Ayşe Şener ve Didem Dedeoğlu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Nis 2024 - 20:30 - Gündem

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