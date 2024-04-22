Ambulansla otomobil çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 kişi yaralandı

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Viyadük üstünde meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile 112 Acil Servis'e ait ambulans çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ebubekir Yılmaz ile ambulansta bulunan sağlık personeli Ayşe Şener ve Didem Dedeoğlu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.