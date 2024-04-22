Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Samsun, Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı telefonla arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, korkutup kandırarak elindeki altın ve paraları aldı.

Dolandırıcının, Kavak ilçesinde bir iş yerinin önünde H.A.'ya 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim ettirdiği belirtildi.

Dolandırıldığını anlayan H.A., polise başvurdu ve yapılan takip sonucu dolandırıcılar İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B. (37) yakalandı. Ticari taksi sürücüsü H.B. serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun'a getirilerek adli makamlara sevk edildi. İ.Y. nöbetçi mahkemede tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı