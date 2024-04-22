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Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

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Samsun, Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı telefonla arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, korkutup kandırarak elindeki altın ve paraları aldı.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı mask
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
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Samsun, Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı telefonla arayarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı, korkutup kandırarak elindeki altın ve paraları aldı.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Dolandırıcının, Kavak ilçesinde bir iş yerinin önünde H.A.'ya 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin TL parayı elden teslim ettirdiği belirtildi.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Dolandırıldığını anlayan H.A., polise başvurdu ve yapılan takip sonucu dolandırıcılar İ.Y (19) ve araç sürücüsü H.B. (37) yakalandı. Ticari taksi sürücüsü H.B. serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun'a getirilerek adli makamlara sevk edildi. İ.Y. nöbetçi mahkemede tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Atakum, Ziynet eşyası, Dolandırıcı, Tutuklama, Polis, Altın

22 Nis 2024 - 20:25 - Gündem

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