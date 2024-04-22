Trafik kazası: 3’ü çocuk 8 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Samsun-Vezirköprü karayolu Sondaj Mahallesi Vezirköprü Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olayda, Erhan Şık (35) yönetimindeki 55 AFB 047 plakalı otomobil ile Samsun istikametine gitmek için kavşaktan çıkan Begüm Bektaş'ın (29) kullandığı 34 EFU 625 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu.

Kazada araçta sıkışan sürücü Begüm Bektaş ile araçta bulunan Nilüfer Bektaş (46), Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile Kazime (56), Miray (2), Nilüfer Bektaş (46), Nefes Demircan (5), Hatice Demircan (35) ve Ayşenaz Demircan (15) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havza Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Samsun'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı