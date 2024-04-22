22 Nis 2024 - 17:20 - Gündem

Ağbaba: Bırakılacak en değerli miras özgür ve adil bir Türkiye olmalı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada “23 Nisan, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm Dünya’ya ilan tarihidir. Çocuklara bırakılacak en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olmalıdır.” açıklamalarında bulundu.