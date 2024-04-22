Ağbaba: Bırakılacak en değerli miras özgür ve adil bir Türkiye olmalı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir açıklamada bulundu. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada “23 Nisan, hâkimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm Dünya’ya ilan tarihidir. Çocuklara bırakılacak en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olmalıdır.” açıklamalarında bulundu.
23 Nisan’ın, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sonunda çağdaş Türkiye’nin kuruluşunun en önemli günü olduğunu kaydeden Veli Ağbaba,
“23 Nisan milletin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. 23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun tüm Dünya’ya ilan tarihidir”
ifadelerini kullandı.
“ONLARA VERİLECEK EN BÜYÜK HEDİYEDİR”
Cumhuriyetin, Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yürütülmesinin 104’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan'ın aynı zamanda ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen bir bayram olarak kutlandığını belirten Ağbaba;
“Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılabilmesi için en gerçekçi yol cumhuriyetin korunup, kollanması, aynı zamanda, en değerli varlıklarımız çocuklarımıza aydınlık yarınlar bırakmak için çalışmak olmalıdır. Çocukları yoksullaştıran , onları ucuz iş gücü olarak gören, çarpık bir ekonomi anlayışı sonunda AKP iktidarının 22 yıllık acı özeti; açlığın pençesinde hayatta kalmaya çalışan, çalışırken yaşamını yitiren işçi çocuklardır. Çocuklara bırakılacak en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olmalıdır. Onların açlığın, sefaletin, savaşın, şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamalarını sağlamak, onlara verilecek en büyük hediyedir''
ifadelerine yer verdi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba açıklamasının devamında;
“Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı, bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.