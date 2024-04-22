İlhan Geçit’ten “Başkanım Yanımda” Projesi

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in talimatıyla başlatılan ‘Başkanım Yanımda’ Projesi kapsamında her hafta Yeşilyurt’un bir mahallesinde istişare toplantısı düzenlenecek ve vatandaşlar taleplerini bire bir görüşmelerde Geçit ile paylaşma imkânına sahip olacak.

Melekbaba Mahallesinde gerçekleşen ‘Başkanım Yanımda’ Projesinin ilk toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, Erkan Özgür, Mehmet Cüreoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarı Olcay Alparslan, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

“MAHALLEMİZE GÜZEL HİZMETLERİN GELMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Karşılıklı istişare ile mahallenin temel ihtiyaçlarının ele alındığı toplantı öncesinde Melekbaba Mahallesi hakkında bilgiler paylaşan Mahalle Muhtarı Olcay Alparslan, “Belediye Başkanımızı ve kıymetli katılımcıları mahallemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Yeni dönemde inşallah el birliğiyle mahallemize güzel hizmetlerin gelmesi için çalışacağız” diye konuştu.

“BİZLER DE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise, ‘Başkanım Yanımda’ Projesinin Yeşilyurt’un değişim ve dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir çalışma olduğunu ifade ederken, “ Seçimlerden önce vatandaşlarımıza verdiği sözü yerine getirip mahalle ziyaretlerine start veren Belediye Başkanımız İlhan Geçit ile ekibine yeni dönemde üstün başarılar dilerim. Başkanımız seçimlerden sonra ilk olarak ‘Melekbaba’ya gelelim ve burada başlayalım’ demişti, sözünü yerine getirdi ve ekibiyle birlikte buraya geldi. Sorunları gidermek için bizler de her türlü desteği vereceğiz. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah” diye konuştu.

Mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise, seçim döneminde vatandaşlara hangi sözü verdilerse onu yerine getireceklerini ve ‘insan odaklı’ hizmetlerle Yeşilyurt’u ayağa kaldırmak için çalışmalara dört koldan başladıklarını söyledi.

“BİZİM İÇİN SİYASETİN MERKEZİNDE İNSAN VARDIR”

Vatandaşların yanında yer alacaklarını ve sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler getirmeye gayret edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlerde ‘hemşehrilerimizle iç içe olacağız, birlikte hareket edeceğiz, şehrimiz ve ilçemize birlikte güzel hizmetlerin gelmesini sağlayacağız’ sözünü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlkini Melekbaba Mahalle’mizde düzenlediğimiz ‘Başkanım Yanımda’ projemiz kapsamında mahallelerimizi tek tek gezeceğiz, istişare toplantıları yapacağız. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, kadınlarımızın, büyüklerimizin, gençlerimizin ve çocuklarımızın sesine kulak vereceğiz. İlçemizi daha güçlü yarınlara taşımak için ortak aklı sürekli ön planda tutacağız. Bizim için belediyecilik hizmet kapısıdır, millete hizmetkârlıktır. Bizim için siyasetin merkezinde insan vardır. Seçim zamanında çevre yolunun altı ile üstü arasında ki gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağız dedik. Bunu bir söylem olmaktan çıkartıp eyleme dönüştüreceğiz. Bugün bunun ilk adımını atıyoruz. Bizler hep birlikte hareket edeceğiz, birlikte karar vereceğiz ve birlikte ilçemizi inşa ve ihya edeceğiz. Birlikte Yeşilyurt olup, ilçemizin bugününden geleceğine güzel ve kaliteli eserler emanet etmek istiyoruz. Şahsım ve ekibim olarak ta sizlerin emrinde olacağız. Bizler bu tür buluşmalarımızda sadece dinlemeyeceğiz, iletilen sorunların kısa vadede çözümünü sağlayacağız. İlçemizin her noktasında eksikleri birer birer gidererek vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşamı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görevimiz gereği değil yürekten sizlere hizmet edeceğiz.”

Konuşmaların ardından mahalle sakinlerini tek tek dinleyerek iletilen taleplerin çözümü için gerekli talimatları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mahallelerde yapacakları düzenlemelerin yanı sıra rezerv alanlar, yerinde dönüşüm çalışmaları, imar planlamaları ve diğer hizmetler hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgiler paylaştı.

Kaynak: BÜLTEN