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Malatya’da silahlı kavga 1 kişi yaralandı

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Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Verilen bilgilere göre olay 19 Nisan 2024 Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi, Beyza Sokak üzerinde meydana geldi. Silahlı kavgada Y.E.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö tarafından ateşli silahla, sağ bacağından yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga 1 kişi yaralandı mask
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Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Verilen bilgilere göre olay 19 Nisan 2024 Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi, Beyza Sokak üzerinde meydana geldi. Silahlı kavgada Y.E.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö tarafından ateşli silahla, sağ bacağından yaralandı.

Malatya’da silahlı kavga 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi E.Ö ruhsatsız tabanca ile ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan tahkikatın ise sürdüğü belirtildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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22 Nis 2024 - 17:19 Malatya- Asayiş

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