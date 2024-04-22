Malatya’da silahlı kavga 1 kişi yaralandı

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Verilen bilgilere göre olay 19 Nisan 2024 Cuma günü Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi, Beyza Sokak üzerinde meydana geldi. Silahlı kavgada Y.E.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö tarafından ateşli silahla, sağ bacağından yaralandı.
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi E.Ö ruhsatsız tabanca ile ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan tahkikatın ise sürdüğü belirtildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.