Malatya Diş Hekimleri Odası’nda güven tazelendi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz meclis salonunda gerçekleşen ve tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut başkan Miraç İnanmaz yeniden göreve seçildi. Kongre sonrası bir konuşma yapan İnanmaz, yeni dönemin tüm meslektaşlarına hayırlar getirmesini dileyerek katılan üyelere teşekkür etti.

Oda olarak buruk bir seçim geçirdiklerini belirten İnanmaz, 6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinde Malatya’da birçok diş hekiminin iş yerlerini kaybettiğini söyledi. Zorluğa rağmen diş hekimlerinin Malatya’yı terk etmeyerek kentte kaldığının da altını çizen İnanmaz,

“O süreçte şehirde kalarak memleketlerini terk etmeyen diş hekimlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Şuanda birçoğu konteyner işyerlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bizler de oda olarak üyelerimizin bir an önce yeni iş yerlerine taşınması adına sürecin yakın takipçisi olacağız”

dedi.

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Konuşmasında Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Hakan Er'e de meclis salonunu genel kurul yapılması adına kendilerine tahsis ettikleri için minnettar olduklarını ifade eden İnanmaz, insan sağlığında önemli bir yer tutan diş sağlığı noktasında oda olarak bundan sonra da çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Başkanlığa Miraç İnanmaz yeniden seçilirken 19’uncu dönem Malatya Diş Hekimleri Odası yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

“Miraçhan İnanmaz, Mikail Yanık, Ozan Orun, Bilal Turgut ve Gökhan Öztürk”

Kaynak: İHLAS HABER AJANSI