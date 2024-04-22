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22 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

22 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevzat Samyeli’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kul Sokak, No:26, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıddık Özdemir’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:12, Akçadağ,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahide Oğuz’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mısra Sokak, No: 2/1, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Şengönül’ün taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Arkadaş Sokak, No:21, Battalgazi,

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Akdemir’in taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,

89 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Saadet Özen’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Harput Elazığ Mezarlığına defnedilen Ahmet Kaplan’ın taziye adresi: Harput, Elazığ,

53 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Orhan Öğdü’nün taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,

87 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zehra Arguş’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”

 

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22 Nis 2024 - 17:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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