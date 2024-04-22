22 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nevzat Samyeli’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kul Sokak, No:26, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıddık Özdemir’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:12, Akçadağ,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahide Oğuz’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, Mısra Sokak, No: 2/1, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Şengönül’ün taziye adresi: Yamaç Mahallesi, Arkadaş Sokak, No:21, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Akdemir’in taziye adresi: Taziye verilmeyecektir,
89 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Saadet Özen’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Harput Elazığ Mezarlığına defnedilen Ahmet Kaplan’ın taziye adresi: Harput, Elazığ,
53 yaşında vefat eden ve Alibaba Mezarlığına defnedilen Orhan Öğdü’nün taziye adresi: Alibaba Mezarlığı, Battalgazi,
87 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zehra Arguş’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.