22 Nis 2024 - 17:00- Gündem

“Onlar ülkemizin liderleri sanatçıları bilim insanları”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi girişinde bir etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Malatya Şubesinin de destek verdiği etkinliğe Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ahmet Gündüz ve çok sayıda çocuk ile ebeveynleri katıldı.