“Onlar ülkemizin liderleri sanatçıları bilim insanları”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi girişinde bir etkinlik düzenlendi. Türk Kızılayı Malatya Şubesinin de destek verdiği etkinliğe Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ahmet Gündüz ve çok sayıda çocuk ile ebeveynleri katıldı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Kızılayı’nın destekleri hastanede tedavi görmekte olan çocuklara moral vermek amacı ile gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliğinde konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, çocukların özgürlüğün sembolü olduğunu kaydetti. Dağaşan,
“Cumhuriyetimizin kurulması, egemenliğimizin varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104’üncü yılının çocuklarımıza yüklediği sorumluluklarını da hatırlatmak istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin liderleri, sanatçıları, bilim insanları olacaklar”
dedi.
“ONLAR ÜLKEMİZİN IŞIĞI”
Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, çocukların önemine değinerek,
“Bugün çocuk bayramını kutlamak için bir araya geldik. Tüm çocuklarımız, programımıza hoş geldiler. Onlar ülkemizin ışığı, geleceğiniz, umudunuz olan çocuklarımız. Onların gülümsemesi, ülkemizin varlığının, özgürlüğünün sembolü. Çok mutluyuz onlarla bir arada olduğumuz için. Ayrıca bu güzel günleri erişmemiz için vesile olan ecdadımıza minnettarlığımızı da sunuyoruz. Cumhuriyetimizin kurulması, egemenliğimizin varlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104’üncü yılının çocuklarımıza yüklediği sorumluluklarını da hatırlatmak istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin liderleri, sanatçıları, bilim insanları olacaklar. Eğlenirken bu sorumlulukların da bilincinde olmalarını diliyorum. Hep beraber birlikteliğimizi, ülke olarak varlığımızı güçlendireceğimiz bugünden hepsine teşekkür ediyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun”
şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ahmet Gündüz ise
“Bütün insanlığın temeli olan ve bu işin çocuktan başladığı olan bir gün yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı bugün. Aslında bunu biraz açmak lazım. Bugün yeryüzündeki çocuklar bayram yaşıyorlar mı? Bunu konuşmamız lazım. Bugün çocuklarımız ne halde? Onu konuşmamız lazım”
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.