“Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum”

Keskin’in Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 104’üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı şu şekilde:

“Esnaf ve sanatkâr camiası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 104. kuruluş yıldönümünün haklı gururunu yaşıyor, coşkuyla kutluyoruz. Milli irademizin ve milli egemenliğimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tarihimizin en önemli dönüm noktasında, umutsuzluğun, yoklukların ve güçlüklerin yaşandığı bir dönemde milletimize kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin karargâhı olmuştur. 23 Nisan 1920, emperyalizme karşı bağımsızlığımızın zafer imzasıdır.

Esnaf ve sanatkâr camiası olarak; dün olduğu gibi, bugün ve yarında millet egemenliğine dayanan demokrasimize ve cumhuriyetimize, milli kurumlarımıza her şartta sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurtuluş ve kuruluş mücadelesi kahramanlarımızı, tüm aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN