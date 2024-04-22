Abdullah Avcı, kariyerine Türkiye Kupası ile taçlandırmak istiyor

Kulüp düzeyinde 10 yıla yaklaşan Başakşehir kariyerinin ardından kısa süren Beşiktaş macerası sonrası Trabzonspor'un başına geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda teknik adamlık kariyerinin en büyük başarılarına imza attı.
60 yaşındaki Avcı, bir Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa elde ettiği Trabzonspor'la bu kez Türkiye Kupası'nı kazanarak teknik adımlık kariyerini bir kupayla daha taçlandırmayı hedefliyor.
HEDEFE DOĞRU
Trabzonspor'un başına geldiği ikinci dönemde Trendyol Süper Lig'de üçüncülük hedefi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupa hedefi koyan Avcı, hedefe doğru ilerliyor. Ligde bitime 5 hafta kala 55 puan ile üçüncü sırada yer alan bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 51 puanı bulunan Beşiktaş.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fatih Karagümrük ile 24 Nisan Çarşamba günü Trabzon'da karşılaşacak olan bordo-mavililer, ilk maçta avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Bu mücadelenin rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.