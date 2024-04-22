Temsilcimiz Final-Four için oynayacak

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a kalmak için play-off mücadelesi verecek. Avrupa’nın en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan Çarşamba günü Monako’nun sahasına konuk oluyor.
Final-Four için oynayacaklar
Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak maçla birlikte serinin tüm maçları ek bir ücret ödemeden Premium TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.
Serinin ikinci maçı da deplasmanda 26 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle yine 20.00’de oynanacak.
Üçüncü maçla birlikte seri Türkiye’ye taşınacak. Üçüncü maç Fenerbahçe Beko’nun sahasında 1 Mayıs saat 20:45’te başlayacak. Eğer oynanmasına gerek kalırsa dördüncü maç yine Türkiye’de Fenerbahçe’nin sahasında 3 Mayıs’ta saat 20:45’te izlenecek. Serideki olası son maç ise 8 Mayıs’ta Monako’nun sahasında oynanacak.
Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Final-Four’a yükselecek. Tüm maçlar TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.