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Temsilcimiz Final-Four için oynayacak

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Türkiye’nin EuroLeague’deki tek temsilcisi olarak yola devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monako serisine başlıyor. İlk maç 24 Nisan Çarşamba günü Monako’nun sahasında oynanacak. Serinin tüm maçları TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Final-Four için oynayacak mask
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Final Four’a kalmak için play-off mücadelesi verecek. Avrupa’nın en iyi takımlarının mücadele ettiği Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off turunda 24 Nisan Çarşamba günü Monako’nun sahasına konuk oluyor.

Temsilcimiz Final-Four için oynayacak

Final-Four için oynayacaklar

Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak maçla birlikte serinin tüm maçları ek bir ücret ödemeden Premium TV+ kullanıcılarıyla buluşacak.

Serinin ikinci maçı da deplasmanda 26 Nisan Cuma günü Türkiye saatiyle yine 20.00’de oynanacak.

Üçüncü maçla birlikte seri Türkiye’ye taşınacak. Üçüncü maç Fenerbahçe Beko’nun sahasında 1 Mayıs saat 20:45’te başlayacak. Eğer oynanmasına gerek kalırsa dördüncü maç yine Türkiye’de Fenerbahçe’nin sahasında 3 Mayıs’ta saat 20:45’te izlenecek. Serideki olası son maç ise 8 Mayıs’ta Monako’nun sahasında oynanacak.

Seride üç maçı kazanan, 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin’de düzenlenecek Final-Four’a yükselecek. Tüm maçlar TV+ platformunda S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 15:49 - Spor

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