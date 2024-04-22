O maçın VAR'ı Alman hakem Benjamin Brand oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'un, bu akşam sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alman Benjamin Brand oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, bu akşam 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Alper Akarsu'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand oturacak. AVAR olarak da Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral ve Onur Özütoprak, Brand'a eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı