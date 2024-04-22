Beşiktaş'ta, kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ta, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı bulunan Serkan Emrecan Terzi ile sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavileri süren Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda bu önemli karşılaşma öncesi kamp kadrosu da belli oldu.

MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi, sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edilmediler.

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Kerem Ay, Umut Meraş, Gedson Fernandes"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı