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Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu mask
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Yarın

20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk

24 Nisan Çarşamba

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 15:42 - Spor

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