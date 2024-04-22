Beşiktaş'ta kupa maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve oyunlarla başlayan idman, 5’e 2 ve taktiksel çalışmayla sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Serdar Kurtuluş da antrenmanı izledi ve yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında takıma başarılar diledi.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.