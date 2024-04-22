- Ekonomi

Tüketici güven endeksi 80,5 oldu

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Tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksi 80,5 oldu mask
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Tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Tüketici güven endeksi 80,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 15:36 - Ekonomi

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