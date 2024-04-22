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Finansal hizmetler güven endeksi nisan ayında arttı

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2024 yılı Nisan ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 157,4 seviyesinde gerçekleşti

Finansal hizmetler güven endeksi nisan ayında arttı mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Buna göre, finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarına göre Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 157,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

Finansal hizmetler güven endeksi nisan ayında arttı

2024 yılı Nisan ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 3,4, 4,4 ve 34,2 puanlık artış olduğu gözlendi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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22 Nis 2024 - 15:32 - Ekonomi

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