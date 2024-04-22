Malatya’da 23 Nisan kutlamaları

Gerçekleştirilecek kutlama programı kapsamda Malatya’da tüm resmi kurumlar, özel okul ve kuruluşlar binalarını bayraklarla donattı. Diniye Çalık İlkokulu, Fırat İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Mustafa Avni Cüre İlkokulu, İbni Sina İlkokulu 2’şer şube ile saat 13.00-15.30 saatleri arasında Gazi İlkokulu, Kemal Özalper İlkokulu, Bostanbaşı İlkokulu 4’er şube ile Battalgazi Kırkgöz Sahil Parkta gerçekleştirilen çocuk şenliğine katılacak.

TÖREN VE KUTLAMA ÇELENK SUNMA İLE BAŞLAYACAK

Yarın kutlamaların Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlaması bekleniyor. Atatürk Anıtı önünde yapılacak çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Eğitim Müfettişleri Başkanı, Şube Müdürleri ve Battalgazi - Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinden 50’şer okul müdürlerinin katılım sağlaması bekleniyor.

Saat 09.00’da tören sunucusunun daveti ile İl Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması, müteakiben saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi bekleniyor. Atatürk Anıtı önünde yapılacak çelenk sunma töreninde göndere çekilecek bayrak, Battalgazi Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu Okul Müdürü Cengiz Uğur nezaretinde belirlenen 1 kız 1 erkek öğrenci tarafından göndere çekilecek. Atatürk Anıtına sunulacak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengi, Battalgazi Şehit Aytaç Altınörs Ortaokulu Rehber Öğretmeni Muhammed Yaylar ve Şehit Aytaç Altınörs İlkokulu Rehber Öğretmeni Nida Çetin tarafından taşınacak.

KUTLAMA PROGRAMI

Yarın saat 11.00’de yapılacak olan törende görev alan Battalgazi Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu, Yeşilyurt İbni Sina İlkokulu, Yeşilyurt Farabi Ortaokulu, Yeşilyurt Vali Galip Demirel Ortaokulu, Yeşilyurt Şentepe İlkokulu, Yeşilyurt Şehit Ahmet Kurak Anaokulu, Doğanşehir Söğüt Ortaokulu, Doğanşehir Kapıdere Ortaokulu, Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu, Muammer Şahin Zafer İlkokulu, Doğanşehir Ortaokulu (Doğanşehir Cimnastik Takımı) öğretmen ve öğrenciler Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne ait (Ergenekon Köprüsü yanındaki) Merkez Spor Salonunda saat 10.00’da hazır bulunacaklar. Kutlama programı saat 11.00’de saygı duruşunda bulunulması ve Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğrencilerin işaret dili eşliğinde İstiklal Marşının okunması ile başlayacak. Ardından protokol konuşmalarına geçilecek. Protokol konuşmaları kapsamında Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirilecek. Ardından tensipler doğrultusunda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Protokol konuşmalarının ardından Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi, Farabi Ortaokulu öğrencileri tarafından “Atamızın Armağanı” adlı tiyatro gösterisi, Şentepe İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi, Doğanşehir ilk ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı Cimnastik gösterisi, İbn-i Sina İlkokulu öğrencileri tarafından pandomim gösterisi ve Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrencileri tarafından koro dinletisi gerçekleştirilecek.

MAKAM ZİYARETLERİ

Battalgazi ilçesi Öğretmenler Ortaokulu öğrencisi Erva Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Okul Müdürü Hanifi Özdemir saat 10.30’da Malatya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret edecek ve öğrenci sembolik olarak valilik görevini devralacak.

ÖĞRENCİLER MAKAM KOLTUĞUNU DEVRALACAK

Yeşilyurt İlçesi Necatibey Ortaokulu öğrencisi Mikail Erduran, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Okul Müdürü Ümran Araz ile Öğretmen Mehmet Gürgen saat 10.00’da Garnizon Komutanını makamında ziyaret edecek ve öğrenci Garnizon Komutanlığı görevini sembolik olarak devralacak. Yeşilyurt İlçesi Nihat Tecdelioğlu İlkokulu öğrencisi Ahsen Neva Aksarı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, Okul Müdürü Mehmet Ali Tosun ile Öğretmen Asuman Aladağ, saat 09.30’da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i makamında ziyaret edecek ve öğrenci Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sembolik olarak devralacak. Battalgazi ilçesi Nadire Dernek Ortaokulu öğrencisi Berat Nogay, Okul Müdürü Cengiz Uğur ile Öğretmen Eyüp Deniz, saat 08.20’de Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret edecek ve öğrenci İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini sembolik olarak devralacak.

Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilecek törene, Battalgazi ilçesi Öğretmenler Ortaokulu, Türkiyem Ortaokulu, Fırat İlkokulu, Gazi İlkokulu, Yeşilyurt ilçesi Şehit Konuk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Vali Galip Demirel Ortaokulu, Farabi Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Diniye Çalık İlkokulu, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu ve Yeşilyurt Şehit Ahmet Kurak Anaokulu öğrenci grupları katılacak.