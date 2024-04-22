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Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir mask
Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir
Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir

Çamlıbel Elektrik Dağıtım tarafından, Tokat’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Tokat’ta:

“24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Topçubağı. Çay mahallelerine,

Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sulusaray ilçesine bağlı Arpacıkaraçay, Buğdaylı köylerine,

Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Turhal ilçesine bağlı Varvara, Hamam mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tokat’a o kurumdan uyarı yapıldı Kesinti yaşanabilir

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22 Nis 2024 - 14:59 Tokat- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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