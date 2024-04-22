23 Nisan resmi tatil mi? işte yanıtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024 yılı resmi tatil takvimine göre resmi bir tatil. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk gelmekte ve takvime göre, 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar bugün tatil yapacaklar.

Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk gelmektedir ve takvime göre, 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar bugün tatil yapacaklar.

2024 yılı resmi tatil takvimine göre:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 gün resmi tatil)

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

Bu takvime göre, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi