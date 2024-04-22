23 Nisan resmi tatil mi? işte yanıtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024 yılı resmi tatil takvimine göre resmi bir tatil. Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk gelmekte ve takvime göre, 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar bugün tatil yapacaklar.
Bu yıl 23 Nisan Salı gününe denk gelmektedir ve takvime göre, 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar bugün tatil yapacaklar.
2024 yılı resmi tatil takvimine göre:
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 gün resmi tatil)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
Bu takvime göre, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 1 gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.