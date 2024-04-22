“Çocukların Mescid-i Aksa’nın avlusunda oynadığı dünya istiyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Taşkın yayımladığı açıklamada, “Bu bayramın hedeflediği şekilde, çocukların ölmediği, eğlenerek Mescid-i Aksa’nın avlusunda oyunlar oynayabildiği; gökyüzüne bomba korkusuyla değil, umutla bakabildiği bir dünya istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşkın mesajında, “Türk milletinin bir asır önceki mücadele azmi ve kararlılığı, günümüzde muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefiyle verilen çabaların en güçlü ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 104 yıl önce bu anlamlı günde, demokratik ve bağımsız Türk Devletinin temelleri atıldı ve halk kendi geleceğine kendisinin karar vereceği egemenlik hakkına sahip oldu” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın yayımladığı kutlama mesajının devamında şu şekilde konuştu:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da tüm dünya çocuklarıyla kardeşçe kutladıkları, insanlığın barış içinde yaşamasını hedefleyen ilk ve tek çocuk bayramına kavuştu. Bu bayramın hedeflediği şekilde çocukların ölmediği, eğlenerek Mescid-i Aksa’nın avlusunda oyunlar oynayabildiği; gökyüzüne bomba korkusuyla değil, umutla bakabildiği bir dünya istiyoruz. Türk milletinin egemenliğini temsil eden, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin temel taşı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün hakkının bütün bir ülkeye verildiği bu günde bizlere düşen görev teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonraki nesillere en iyi şekilde teslim etmektir. Ülkemizi ve milletimizi tüm dünyada daha da yüksek seviyeye çıkaracak olan evlatlarımızın toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir. Bizler, onların eğitim, sağlık ve mutlulukları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”

Kaynak: BÜLTEN