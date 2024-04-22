22 Nis 2024 - 14:12- Gündem G:

İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var  Son gün 26 Nisan!

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İçişleri Bakanlığınca aralarında Malatya'nın da olduğu illerde personel alımı yapılacağının müjdesi verildi. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam bin 608 boş pozisyonda personel alınacağı duyuruldu. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya’da var  Son gün 26 Nisan! malatya haber mask
İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya’da var  Son gün 26 Nisan! malatya haber
İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya’da var  Son gün 26 Nisan! malatya haber
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İçişleri Bakanlığınca personel alımı yapılacağının müjdesi verildi. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam bin 608 boş pozisyonda personel alınacağı duyuruldu. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var  Son gün 26 Nisan!

Yapılan duyuruya göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 alınacak. Başvurular 22 Nisan ile 26 Nisan arasında sürecek olup Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var  Son gün 26 Nisan!

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İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var  Son gün 26 Nisan!
 
 
 
 
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22 Nis 2024 - 14:12 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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