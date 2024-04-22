İçişleri Bakanlığından dev istihdam atağı! Alım yapılacak iller arasında Malatya da var  Son gün 26 Nisan!

İçişleri Bakanlığınca personel alımı yapılacağının müjdesi verildi. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam bin 608 boş pozisyonda personel alınacağı duyuruldu. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…
Yapılan duyuruya göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 alınacak. Başvurular 22 Nisan ile 26 Nisan arasında sürecek olup Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.