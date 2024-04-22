22 Nis 2024 - 13:01- Gündem G:

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi mask
Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

24 NİSAN TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 03:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Tekkeköy

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: SÜLEYMANPAŞA

Mahalle Adı

Merkez-Nusratlı

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Camikebir

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kızılcaterzi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kocaali

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: ŞARKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Şenköy

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yenice

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:30

Tekirdağ’da yaşayanlar dikkat! 24 Nisan Tekirdağ elektrik kesintisi listesi
 
 

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22 Nis 2024 - 13:01 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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