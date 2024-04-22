Edirne’de İpsala Keşan ve Havsa etkilenecek! 23 Nisan Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

23 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Tevfikiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.04.2024 Pazartesi Saati: 13:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.04.2024 Pazartesi Saati: 14:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-İspat Cami

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.04.2024 Salı Saati: 14:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarıcaali-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.04.2024 Salı Saati: 11:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.04.2024 Salı Saati: 15:00

24 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Azatlı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Yaylaköy-Yayla

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Köprü

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Sarpdere-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Yolageldi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Necatiye-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Naipyusuf-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kabaağaç-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00