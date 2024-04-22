Edirne’de İpsala Keşan ve Havsa etkilenecek! 23 Nisan Edirne elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
23 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Tevfikiye-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
22.04.2024 Pazartesi Saati: 13:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
22.04.2024 Pazartesi Saati: 14:30
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-İspat Cami
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.04.2024 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.04.2024 Salı Saati: 14:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sarıcaali-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
23.04.2024 Salı Saati: 11:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
23.04.2024 Salı Saati: 15:00
24 NİSAN EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Azatlı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Yaylaköy-Yayla
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Köprü
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Sarpdere-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Yolageldi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Necatiye-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Naipyusuf-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Kabaağaç-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
24.04.2024 Çarşamba Saati: 13:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
24.04.2024 Çarşamba Saati: 15:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.