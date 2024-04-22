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Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat! mask
Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!
Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kırklareli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kırklareli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

22 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Yeniköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

22.04.2024 Pazartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

22.04.2024 Pazartesi Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!

23 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Taşağıl Bucak Merkezi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

23.04.2024 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

23.04.2024 Salı Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!

24 NİSAN KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İLÇE: BABAESKİ

Mahalle Adı

Kumrular-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

24.04.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

24.04.2024 Çarşamba Saati: 16:00

Kırklareli’nde yaşayanlar 23 Nisan ve 24 Nisan’da dikkat!
 

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22 Nis 2024 - 12:50 Kirklareli- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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