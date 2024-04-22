22 Nis 2024 - 12:41 - Gündem

Fiyatlar düşecek mi?

Bu yıl havaların sıcak seyretmesi ile birlikte erken çıkan turfanda meyveler tezgahlarda yerini aldı. Yaz sezonuna geçiş süreci ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşüşe geçtiğini kaydeden Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Celal Akbay, yeni mahsul, yazlık meyvelerin tezgahlara gelmeye başladığını ifade etti. Akbay, “Yeni ürünlerde biraz fiyatlar yüksek ama bir hafta içerisinde havaların ısınması ile birlikte onların fiyatlarında da düşüş görülecektir” dedi.