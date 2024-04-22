Fiyatlar düşecek mi?

Malatya’da havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaz mevsiminin sebze ve meyveleri de yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Güncel sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi veren Malatya Sebze ve Meyve Hali esnafları, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundular.
Yaz mevsiminin yaklaşması ile sebze ve meyve fiyatlarının düşüşe geçtiğini söyleyen Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Celal Akbay, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte fiyatlardaki düşüşün devam edeceğinin altını çizdi.
“DÜŞÜŞE GEÇTİ”
Sebze ve meyve halindeki güncel fiyatlar hakkında bilgi veren Akbay,
“Bilindiği gibi yaz sezonuna geçiş süreci başladı. Haliyle sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Yeni mahsul, yazlık meyvelerimiz gelmeye başladı. Yeni ürünlerde biraz fiyatlar yüksek ama bir hafta içerisinde onların fiyatlarında da düşüş görülecektir. Kış sezonunda olumsuz hava şartlarından dolayı biraz fiyatlar yüksekti ama şu an için o hava şartlarının da düzelmesi ile sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Şu an Malatya Sebze ve Meyve Hali’nde en iyi kalitede domates 25 lira, salkım domates 28 lira, orta kaliteli domateslerimizde 15-20 TL arasında değişmektedir. Çarliston biber şu an için 25 lira, sivri biber 35 lira, patlıcan 12 lira, salatalık 10 lira, kabak 10 lira, fasulye 40 TL. Meyvelerimizde çilek 60 lira, yine dünya 60 TL, muz bu sezon fazla bir rağbet görmedi fiyatı düşük bir şekilde devam ediyor şu an 40 lira. En kaliteli elma 25 lira, 15 liradan başlıyor 25 liraya kadar fiyatlar değişiyor. Havaların sıcak gitmesinden ötürü yeşillik olarak tabir ettiğimiz sebzelerimiz; marul, ıspanak, yeşil soğan, karnabahar, brokoli bunların fiyatlarında aşırı derecede bir düşüş söz konusu. İlerleyen zamanlarda havalar ısındıkça bu fiyatlar biraz daha düşüş görecek”
şeklinde konuştu.
“TEKRAR YAKALAMIŞ BULUNMAKTAYIZ”
Son zamanlarda özellikle satış noktasında depremden önceki potansiyellerini yakaladıklarını dile getiren Akbay,
“Şu an için Türkiye’de, gıda sektöründe sebze ve meyvenin fiyatları çok düşük. Bundan dolayı sebze ve meyveye şu an için talep var. Bilindiği gibi 6 Şubat’ ta bir deprem yaşadık. Depremden dolayı tabi ilk zamanlarda satışlarda aşırı derecede bir düşüş vardı, vatandaşlarımızın çoğu şehri terk etmişti ama şu anki ortama baktığımız zaman şu aylarda depremden önceki potansiyeli tekrar yakalamış bulunmaktayız”
ifadelerine yer verdi.
“SEBZE VE MEYVE FİYATLARINA YANSIYACAK”
Satılmayan sebze ve meyvelerin, fiyatlara yansıtılacağını kaydeden Akbay,
“Fiyatlar yüksek olduğu zaman bu işin günah keçisi devamlı hal komisyoncuları oluyor. Ben bir dernek başkanı olarak bunu kabul etmiyorum. Çünkü halciler, komisyoncular bu ürünleri üretim bölgelerinde belirli sabit bir fiyat üzerinden alıyorlar. O sabit fiyatlara işçi masrafıdır, ambalaj, akaryakıt ve nakliye masrafları koyularak ürünlerin cüzi bir şekilde satışı yapılmaktadır. Manav ve marketçi arkadaşlarımızın da şu an masrafları ağır, elektrikleri, kiraları, işçileri, sigortaları var. Bunlar yetmezmiş gibi bir de şu an artık bizim halkımız sebze ve meyve alırken boyutuna, ölçüsüne, rengine göre tek tek seçerek alıyorlar. Bu şekilde de geriye kalan fire olayı vatandaşa fiyat olarak yansıyacak. Marketlerde vatandaşlar bamyayı, çileği tek tek seçerek alıyor. Böyle olunca bunlar sebze ve meyve fiyatlarına yansıyacak”
diye konuştu.
“MALATYA’NIN YARISININ OLMAMASINA KARŞILIK SATIŞLAR GÜZEL”
Hale yeni ürünlerin geldiğini belirten esnaf Mehmet Özen ise,
“Tezgahlara yeni ürünler geldi. Çilek, malta eriği, karpuz, kavun geldi. Daha halen portakal devam ediyor. Domates, biber satışları hızlandı. Dolapları konulan ürünlerde tükendi. Malatya’nın yarısının olmamasına karşılık satışlar güzel. Pazarın en büyük sıkıntısı masraf. İşçilik, nakliye. Depremde hasar alan dükkanlarımızın tamiratı yapılmadı. Deprem günü patlayan kanalizasyonumuz zorla tıkadılar ne asfaltını yaptılar ne de döşemesini. Yetkililere defalarca halin üstünün kapanmasını söyledik ama yapılmadı”
ifadelerini kullandı.
Turfanda meyvelerin çıkmaya başladığını söyleyen esnaf Mehmet Akbay,
“Turfandalar çıkmaya başladı, Şeftali, erik, kavun, çağla çıkıyor yavaş yavaş. Biz elma işi ile uğraşıyoruz, elmaya talep yok. Bizim halkımızda ucuza talep yok, pahalı olacak ki talep olsun. Fiyatı 20 lira. Bir kasa elma 23-24 kilo geliyor tutacağı 500 lira en kötü yerden bir kilo tatlı alsan 600 lira”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.