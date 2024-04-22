“Çocuklarımız bugünümüzün ışığı geleceğimizin mimarlarıdır”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayınlayarak tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, “Egemenliğimizin ve istiklalimizin simgesi olan 23 Nisan 1920 önemli günlerimizden biri olup, ilk milli bayramımız ve aynı zamanda dünyanın da ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bugünü bayram olarak çocuklara armağan etmesi çocuklarımıza verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir” dedi.

“EN İÇTEN DUYGULARIMLA KUTLUYORUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit yayımladığı 23 Nisan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yoktur. Çocuklarımız güldüğü zaman, mutlu olduğu zaman biz de güleriz; bütün bir dünya güler. Biz projelerimizle, hizmetlerimizle çocuklarımızı mutlu edecek işlerin altına imza atmaya çalışıyoruz.

Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz kıymetli çocuklarımıza; barış, sevgi ve adaletin hüküm sürdüğü bir ülkeyi verebilmek en yüce gayemizdir. Ayrım gözetmeksizin; tüm çocuklarımızın araştıran, sorgulayan, donanımlı bireyler olarak yetişecekleri ortamların sağlanması biz yöneticilerin temel görevidir.

Bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarında dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye için durmadan çalışacak, bugünün ışığı geleceğin mimarları olan kıymetli evlatlarımızın daha huzurlu, daha ferah ve barış dolu bir dünyada yaşaması için üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”