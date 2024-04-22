22 Nis 2024 - 11:55- Gündem G:

Vali Yazıcı’dan 23 Nisan mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Valisi Ersin Yazıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 104’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Vali Yazıcı’dan 23 Nisan mesajı haber malatya mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Valisi Ersin Yazıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 104’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Vali Yazıcı’dan 23 Nisan mesajı

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız; sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir” diyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gururu ve huzuru içindeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün onlara verilen önemin tezahürü olmuş, dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Bu doğrultuda çocuklarımız için şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN

# malatya merkez, son dakika malatya haberleri, malatya son dakika, Busabah malatya, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya, malatya haber, Busabah gazetesi, ersin yazıcı kimdir, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, vali yazıcıdan 23 nisan mesajı, 23 nisan mesajları, malatyada 23 nisan mesajı, son dakika 23 Nisan, 23 nisan haberleri, Türkiye

22 Nis 2024 - 11:55 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL