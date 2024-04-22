Vali Yazıcı’dan 23 Nisan mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 104’üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız; sevginin, barışın ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir” diyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gururu ve huzuru içindeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün onlara verilen önemin tezahürü olmuş, dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Bu doğrultuda çocuklarımız için şehitlerimizin mirası vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek daha ileriye götürmek ortak gayemizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN