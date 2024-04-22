Sadıkoğlu: İnşa ve teslim süreci hızlandırılmalı

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Malatya merkezinde devam eden iş yerlerinin inşa ve teslim sürecinin hızlanması gerektiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ticari alanların yapım ve teslim aşaması TOKİ deprem konutlarıyla paralel bir şekilde yürütülmeli. İş yerleri ne kadar hızlı tamamlanır ve teslim edilirse, şehir o kadar hızlı ayağa kalkacaktır” dedi.

“İNŞA SÜRECİ BAŞLAYAN İŞ YERİ SAYISI ARTIRILMALI”

İnşa süreci başlayan iş yerlerinin sayısının da artırılması gerektiğine vurgu yapan Sadıkoğlu şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat felaketini en derinden yaşamış Malatya olarak, yitirdiğimiz canlar, tarifi zor acılar ve harap olmuş sokaklarda kaybolan anılar ile tam 15 ayı geride bıraktık. Koordinasyonun, yönetimin, iş birliğinin ve istişarenin önemini, bunların eksikliğinde doğabilecek problemleri en acı şekilde deneyimlediğimiz günler geride kaldı. Malatya’mızın ayağa kalkma mücadelesi sürüyor. Hala 120 binin üzerinde insanımız konteynerlerde yaşama tutunuyor. Tamamı yıkılan çarşımızda inşaatlar devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre Malatya’da 27 bin 500 bağımsız iş yeri deprem sonrası kullanılamaz hale geldi. Esnafımız şehrin muhtelif yerlerinde kurulan 3 bin 500 geçici iş yerinde ticaret yapma gayretinde. Yaklaşık 4 bin esnafımız yeniden kiraladığı iş yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Geriye kalan 20 bin iş yerindeki firmaların bir kısmı ticari faaliyetini sonlandırdı, bir kısmı da şehri terk etti. Bakanlık yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şu an çarşı merkezinde inşası devam eden iş yeri sayısı 4 bin 709. Bu sayı elbette yeterli değil. İnşa süreci başlayan iş yeri sayısı artırılmalı ve süreç hızlandırılmalı. İş yerleri ne kadar hızlı tamamlanır ve teslim edilirse, şehir o kadar hızlı ayağa kalkacaktır.”

“GELECEĞE DAİR UMUTLARI YEŞERTECEK”

Malatya’nın ihyası için atılacak her güçlü adımın, koca bir şantiye halini almış şehrin geleceğe dair umutlarını yeşerteceğini vurgulayan Sadıkoğlu,

“Tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı, ticari alanların da yapım ve teslim aşaması konutlarla paralel bir şekilde yürütülmeli. Yaşanan onca acı ve zorluğa rağmen bu zamana kadar insanımızın cesaret ve fedakârlığı toplumun yeniden ayağa kalkma iradesini gözler önüne serdi. Ancak yalnızca onların cesaret ve iradesiyle değil, aynı zamanda somut destekler ve kapsayıcı çözümlerle bu sürecin üstesinden gelinmesi gerekiyor. Şehrimizin ihyası için atılacak her güçlü adım, koca bir şantiye halini almış ilimizin geleceğe dair umutlarını yeşertecektir”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN