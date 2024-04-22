22 Nis 2024 - 11:11- Yaşam G:

Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”

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Dün Malatya’da saat 18.00’de bir konser veren Pinhani müzik grubunun konserden sonraki sosyal medya paylaşımı duygulandırdı. Malatya’da bir duvar yazısını paylaşan ünlü müzik grubu, yazının depremlerden önce defalarca konser verdiği Hanzade Konağı’nın karşısı olduğunu bildirerek “Ne söylesek boş” dedi.

Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var” mask
Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”
Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”
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Malatya’ya konser için gelen Pinhani müzik grubu dün saat 18.00’de verdiği konser sonrası bir duvar yazısı paylaştı. Depremden önce birçok kez dinleyicilerle buluştukları Hanzade Konağı’nın karşısında bulunan bir duvar yazısını paylaşan Pinhani grubu, “Tarifi zor bir duyguyla ayrılıyoruz Malatya'dan. Ne söylesek boş...” ifadelerine yer verdi.

Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”

O PAYLAŞIM MALATYALILARI DUYGULANDIRDI

“Neyse ki hayallerimiz var” yazılı duvar yazısını paylaşan Pinhani grubu şu açıklamalarıyla Malatyalıları duygulandırdı:

“Bunca derdine rağmen gelip bize destek olan dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraftaki duvar, defalarca çaldığımız Hanzade Konağı'nın karşısı. Tarifi zor bir duyguyla ayrılıyoruz Malatya'dan. Ne söylesek boş...”
Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Pinhani’nin sosyal medya paylaşımının ardından dinleyiciler ve Malatyalılar tarafından birçok yorum geldi. “Her geçtikçe canımızı acıtan sokaklardan, sizlerin geçtiğini ve acımızı gördüğünü bilmek güç veriyor. İyi ki geldiniz. Bize çok iyi geldiniz” ve “Depremde vefat eden arkadaşımla geçen sene 25 Şubat’ta konserinize gelecektik bugün ikimiz için sizleri dinledim iyi ki varsınız” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”

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22 Nis 2024 - 11:11 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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