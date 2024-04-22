Ünlü müzik grubunun Malatya paylaşımı duygulandırdı “Neyse ki hayallerimiz var”

Malatya’ya konser için gelen Pinhani müzik grubu dün saat 18.00’de verdiği konser sonrası bir duvar yazısı paylaştı. Depremden önce birçok kez dinleyicilerle buluştukları Hanzade Konağı’nın karşısında bulunan bir duvar yazısını paylaşan Pinhani grubu, “Tarifi zor bir duyguyla ayrılıyoruz Malatya'dan. Ne söylesek boş...” ifadelerine yer verdi.

O PAYLAŞIM MALATYALILARI DUYGULANDIRDI

“Neyse ki hayallerimiz var” yazılı duvar yazısını paylaşan Pinhani grubu şu açıklamalarıyla Malatyalıları duygulandırdı:

“Bunca derdine rağmen gelip bize destek olan dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraftaki duvar, defalarca çaldığımız Hanzade Konağı'nın karşısı. Tarifi zor bir duyguyla ayrılıyoruz Malatya'dan. Ne söylesek boş...”

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Pinhani’nin sosyal medya paylaşımının ardından dinleyiciler ve Malatyalılar tarafından birçok yorum geldi. “Her geçtikçe canımızı acıtan sokaklardan, sizlerin geçtiğini ve acımızı gördüğünü bilmek güç veriyor. İyi ki geldiniz. Bize çok iyi geldiniz” ve “Depremde vefat eden arkadaşımla geçen sene 25 Şubat’ta konserinize gelecektik bugün ikimiz için sizleri dinledim iyi ki varsınız” gibi çok sayıda yorum yapıldı.