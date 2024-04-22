Bakanlıklardan kaçırılmayacak personel alım fırsatı! Hangi Bakanlık personel alacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözlü/uygulamalı yöntem ile 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular dijital ortamda 24 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında saat 23:59’a kadar alınacak olup, adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 meslek için 25 kamu işçisi alınacağını duyurdu.

İşe alınacak olan personeller 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle işe başlayacak olup adaylar Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınav (mülakat) ile belirlenecek.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak olup 22 Nisan ile 26 Nisan arasında başvuru yapılabilecek.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sözlü giriş sınavı ile 17 adet personel alımı yapacak.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 24 Nisan ile 24 Mayıs tarihleri arasında alınacak olup adaylar başvurularını, TGA web sitesi içerisinde yer alan kariyer sayfası (tga.gov.tr/kariyer) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…