Bakanlıklardan kaçırılmayacak personel alım fırsatı! Hangi Bakanlık personel alacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve bağlı bulunan kollarında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacaklarını duyurdu. Personel alımı yapılacak olan kadrolar ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözlü/uygulamalı yöntem ile 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
BAŞVURU TARİHİ
Başvurular dijital ortamda 24 Nisan ile 10 Mayıs tarihleri arasında saat 23:59’a kadar alınacak olup, adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler.
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 meslek için 25 kamu işçisi alınacağını duyurdu.
İşe alınacak olan personeller 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle işe başlayacak olup adaylar Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınav (mülakat) ile belirlenecek.
BAŞVURU TARİHİ
Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak olup 22 Nisan ile 26 Nisan arasında başvuru yapılabilecek.
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı sözlü giriş sınavı ile 17 adet personel alımı yapacak.
BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 24 Nisan ile 24 Mayıs tarihleri arasında alınacak olup adaylar başvurularını, TGA web sitesi içerisinde yer alan kariyer sayfası (tga.gov.tr/kariyer) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.