22 Nis 2024 - 10:32- Gündem G:

Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek haber malatya mask
Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek haber malatya
Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek haber malatya
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit, Gebelek, Yukarıkaragöz, Aşağıkaragöz mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Kuşçu, Çatalpınar mahallelerine,

Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Kocasinan / Melikgazi ilçesine bağlı Salur, Karahöyük, Bağpınar, Gömeç mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Karpınar Mahallesi’ne,

Kayseri’de yarın 6 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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22 Nis 2024 - 10:32 Kayseri- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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