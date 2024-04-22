Maraş’ta Onikişubat Pazarcık Afşin Dulkadiroğlu Adıyaman’da Merkez ve Besni etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yenidemir, Cecilli Dedeler ve Beşbağlar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kuzucak Mahallesi Karaağaç Mevkii’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Yazıbelen Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Demrek ve Köşürge mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Nefsidoğanlı Mahallesi’ne,

Yarın 14.10 ila 15.10 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey, Yahya Kemal mahalleleri ile Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından verilen bilgilere göre Adıyaman’da ise:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İndere Mevkii, Gora GES, Goran GES, Doğar GES ve Koru HES bölgelerine,

24 Nisan 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Sarıçicek, Alişar, Kılıçlı Köyleri ile Saf HES bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.