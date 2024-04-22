22 Nis 2024 - 10:03- Sağlık G:

22 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 22 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 22 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

22 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aslı Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:44/A, Battalgazi

24 saat açık

Sezer Eczanesi

Hidayet Mahallesi, Taştepe Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Kent Eczanesi

Turgut Özal Bulvarı, Yeni Devlet Hastanesi karşısı

24 saat açık

Turancı Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Sevkat Sokak, No:2/C, Gözde Akademi Hastanesi arkası

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı, No:13/6, Eskimalatya

24 saat açık”

 

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22 Nis 2024 - 10:03 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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