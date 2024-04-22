22 Nis 2024 - 10:00- Gündem G:

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat malatya haber
Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat malatya haber
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Kadılı mahallelerine,

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz, Behramlı, Ulutaş, Gevheruşağı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğluçiftliği, Bağtepe, Hacıyusuflar, Karatepe, Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu, Kotangölü mahallelerine,

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Kuyulu, Yağmurlu, Çayırköy mahallelerine,

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Üzümlü, Bulgurlu mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Doğanşehir Doğanyol Akçadağ Battalgazi ilçeleri dikkat
 

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22 Nis 2024 - 10:00 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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