Malatyalıları nasıl bir hava bekliyor?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece,
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,
Darende: Parçalı ve çok bulutlu 25 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece,
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,
Kale: Parçalı ve çok bulutlu 28 derece,
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu 23 derece,
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu 24 derece,
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu 27 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu 26 derece.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.