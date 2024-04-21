- Asayiş

Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı malatya haber mask
Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı malatya haber
Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Jandarma kavşağında 44 ADN 137 kamyon ile ters yönden gelen 42 ARN 164 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada R.T. ve A.K. adlı şahıslar yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, malatya asayiş, kaza, trafik kazası, doğanşehir, kamyon, yaralı, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, Jandarma, sağlık

21 Nis 2024 - 23:32 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL