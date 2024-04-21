Malatya’da kamyon ve ticari araç çarpıştı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kamyon ve ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma kavşağında 44 ADN 137 kamyon ile ters yönden gelen 42 ARN 164 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada R.T. ve A.K. adlı şahıslar yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı