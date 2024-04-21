Van’ın Erciş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yapılan yol kontrol devriyesinde 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada İ.D. idaresindeki otomobilde bagaja istiflenmiş vaziyette 520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı